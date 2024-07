Michał Szpak zaledwie w kilka miesięcy stał się prawdziwym celebrytą. Kontrowersyjny muzyk, którego widzowie pokochali w programie „X-Factor” coraz częściej pojawia się na salonach. Szpak pojawił się nawet w „Tańcu z Gwiazdami”, za co wiele osób miało do niego żal. Krytycy wokalisty zarzucali mu, że woli pokazywać się w telewizji, zamiast zająć się pracą nad debiutancką płytą.

Pomimo tego, liczba fanów Michała Szpaka wciąż rośnie. Okazuje się, że Janusz Józefowicz również jest zachwycony talentem muzyka! Jak informuje „Na Żywo” mąż Nataszy Urbańskiej zaproponował mu nawet współpracę.

Według tygodnika, Michał Szpak jeszcze nie zdecydował czy zgodzi się występować w teatrze Józefowicza. Niewykluczone jednak, że w „Studio Buffo” pojawi się siostra Michała!

- Gdy Józefowicz zaproponował mu pracę, Michał wspomniał mu o utalentowanej siostrze. Nie stawiał warunków, ale polecał Marlenę. Kto wie, może i ona zostanie gwiazdą Buffo- zdradza informator tygodnika.

Ciekawe czy Józefowicz przyjmie propozycje Szpaka. Co o tym sądzicie?

