Za nami zaledwie trzy odcinki „Tańca z Gwiazdami” a Janusz Józefowicz ma już dość! Nowy juror nie zamierza opuścić 13.edycji, jednak w kolejnych już go raczej nie zobaczymy. Czyżby nie podobała mu się współpraca z pozostałymi ekspertami od tańca?

W rozmowie z tygodnikiem „Świat i Ludzie” Józefowicz odpowiedział czy widzowie będą mogli go oglądać w 14.edycji tanecznego show.

- Nie zakładam takiej sytuacji, chociaż była rozmowa o tym, że jest możliwość dłuższej współpracy, ale… zupełnie nie mam na to czasu- wyznał juror.

Czyżby Józefowicz chciał uprzedzić swoich pracodawców? W mediach pojawiły się przecież doniesienia, że władze stacji nie są zadowoleni ze współpracy z mężem Nataszy Urbańskiej. Możliwe więc, że Józefowicz wolał wyjść zwycięsko z ewentualnej zmiany w programie. Teraz zawsze może powiedzieć, że to on zrezygnował z programu, a nie odwrotnie…

Myślicie, że Zbigniew Wodecki przyjąłby propozycję powrotu do programu?

