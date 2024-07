Wygląda na to, że Janusz Józefowicz spełni marzenie Nataszy Urbańskiej, która jakiś czas temu wyznała, że chciałaby jeszcze wystąpić ze swoim partnerem z 10.edycji „Tańca z gwiazdami”. Okazuje się bowiem, że Jan Kliment najprawdopodobniej wystąpi w musicalu „Pola Negri”!

- Tak, pojawiła się taka propozycja. Rozmawiałem z Januszem Józefowiczem i Nataszą Urbańską, ale zobaczymy co z tego wyniknie- zdradził w rozmowie z „Na Żywo” czeski tancerz.

Według informacji tygodnika, Kliment miałby wcielić się w torreadora, który razem z Urbańską tańczy ogniste tango.

Jan Kliment najwyraźniej nie obawia ciężkiej pracy i długich godzin przygotowań do spektaklu. Jednak czy spełni oczekiwania wymagającego i surowego Janusza Józefowicza?

