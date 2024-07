Śmiało można rzecz, że takiej kobiecie jak Angelina Jolie się nie odmawia. Krążą plotki, że aktorka pofatyguje się do Warszawy, by namówić Daniela Olbrychskiego na kolejny wspólny film! Projekt jest na razie owiany tajemnicą, ale jeśli sama Jolie chce osobiście pofatygować się do Polski by o tym porozmawiać, może się wydawać, że to coś naprawdę ekstra.

Reklama

Tygodnik "Na Żywo" twierdzi, że aktorzy bardzo zaprzyjaźnili się na planie filmu "Salt". Dowodem jest chociażby telefon Jolie do Olbrychskiego z życzeniami na minione Święta Wielkanocne.

Aktorzy po wspólnym udziale w filmie bardzo ciepło się o sobie wypowiadali. Czyżby zatem kolejna międzynarodowa produkcja nie może się obejść bez ich wspólnego udziału?

Reklama

pi