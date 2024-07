Aleksandra Kwaśniewska zniknęła ostatnio z show-biznesu. Media rozpisały się o kryzysie w jej małżeństwie, a w jej obronie natychmiast stanęła mama, Jolanta Kwaśniewska, która wyjaśniła, co tak naprawdę dzieje się z córką. Przypomnijmy: Co się dzieje z Olą Kwaśniewską? Jolanta tłumaczy zastój jej kariery

Niedawno prezydentowa udzieliła wywiadu w dwutygodniku "Gala", w którym opowiedziała o relacjach z córką. Pani Jolanta zdradziła kilka zaskakujących rzeczy - m.in. to, że rzadko umawia się z Olą na obiad w miejscach publicznych. Wszystko przez paparazzi, którzy towarzyszą jej na każdym kroku:

Uwielbiamy tzw. homing - spotkania z moimi siostrami, naszymi bliskimi. Rzadko bywam w restauracjach, bo kiedykolwiek się gdzieś wybiorę, natychmiast moje zdjęcie ląduje w tabloidach. Myślałam, że jak już wyjdę z Pałacu Prezydenckiego, to będę mogła zasiąść gdzieś w ogródku, zamówić kawę, jeść lody, dzwonić do koleżanek i cieszyć się słońcem. A to wciąż jest nierealne. Mamy do czynienia albo z paparazzi, albo z rodakami, którzy chcą zarobić parę gorszy na zdjęciach. Dobrze nam się wiedzie, skoro nawet na Galapagos spotykamy zorganizowane grupy Polaków. I oni też później wysyłają nasze zdjęcia do tabloidów. - mówi Kwaśniewska