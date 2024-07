Kilka tygodni okazało się, że w wiosennej ramówce stacji Polsat Cafe zabraknie miejsca dla programu Aleksandry Kwaśniewskiej "Mała Czarna". Powodem miała być zbyt niska oglądalność, a dla Kwaśniewskiej było to jedyne przedsięwzięcie telewizyjne, w które się ostatnio angażowała. Tabloidy wróżyły jej koniec kariery, choć ona sama nie przejęła się specjalnie tymi doniesieniami. Przypomnijmy: Co dalej z karierą Kwaśniewskiej? Gwiazda skomentowała swoją sytuację po stracie pracy

Teraz o sytuacji córki postanowiła wypowiedzieć się Jolanta Kwaśniewska. Prezydentowa prowadzi w "Pytaniu na Śniadanie" szeroko komentowany cykl dla emerytów, a jakiś czas temu spekulowało się, że do obsady śniadaniówki trafi również Ola. Kwaśniewska do całej sytuacji podchodzi z dystansem i zapewnia, że córka skupia się teraz na swojej największej pasji czyli przeprowadzaniu wywiadów dla "Vivy!". Dodaje również, iż ewentualne propozycje poprowadzenia wspólnego programu z pewnością rozważą.



Oleńka żyje swoim życiem i myślę, że każdy etap w naszym życiu jest dla nas ogromnie ciekawy, inspirujący. Ola teraz zajmuje się tym, co najbardziej kocha, czyli pisaniem do Vivy!, i to jest jej bajka. Córka wciąż dostaje nowe propozycje, ale do tej pory na żadną jeszcze się nie zdecydowała. Wciąż otrzymuję wyrazy sympatii ze strony widzów odnośnie naszego programu "Matki i córki, czyli rodzinny galimatias" transmitowanego kiedyś w TVN Style. Jak będzie jakiś nowy pomysł na wspólny projekt, być może do tego kiedyś wrócimy - zapewnia w rozmowie z www.lifestyle.newseria.pl