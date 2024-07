"Mroczne cienie" to już ósmy wspólny film reżysera Tima Burtona i aktora Johnny’ego Deppa. Przezabawna opowieść o wampirze próbującym odnaleźć się we współczesnym świecie debiutuje na Blu-ray i DVD w ofercie Galapagos Films już 5 października!

Barnabas Collins (Johnny Depp) do Ameryki przybył jako dziecko jeszcze w XVIII wieku. Bardzo szybko odkrył, że Nowy Świat to kraina wielu możliwości i w ciągu zaledwie dwóch dekad stworzył firmę, która praktycznie zmonopolizowała handel rybami w całym kraju. Jako młody człowiek Barnabas miał wszystko – majątek, wpływy, wspaniałą posiadłość i... opinię podrywacza zdolnego skruszyć każde niewieście serce. Jedną z jego „ofiar” była służąca Angelique (Eva Green), która – o czym Barnabas nie wiedział – była w rzeczywistości czarownicą. Kiedy więc młody bogacz ogłosił światu, że zamierza ożenić się z piękną Josette DuPres (Bella Heathcote) wiedźma w przypływie zazdrości zabiła niedoszłą pannę młodą, a Collinsa zamieniła w wampira i w zakutej łańcuchem trumnie pochowała pod ziemią. 212 lat później w roku 1972 Barnabas został przypadkowo uwolniony ze swojego grobowca. Zdezorientowany na nowo musiał odkrywać świat, który przez ponad dwa wieki zmienił się nie do poznania. Jego dawna posiadłość, co prawda, dalej stała na tym samym miejscu, ale byłat w ruinie, podobnie jak i relacje zamieszkujących ją członków rodziny. Swoją prawdziwą tożsamość Barnabas zdradził jedynie głowie rodziny Elizabeth Collins Stoddard (Michelle Pfeiffer), która pozwoliła mu zamieszkać w posiadłości pod warunkiem, że nikomu więcej nie powie, iż jest wampirem. Oficjalnie więc uchodził za dalekiego kuzyna z Anglii, który przybył do Ameryki by odbudować rodzinny interes i poprawić reputację Collinsów w okolicy. Niestety, na jego drodze pojawiają się „demony z przeszłości”. Okazuje się, że wiedźma Angelique nadal żyje, wciąż jest piękna i młoda, a na dodatek prowadzi konkurencyjną przetwórnię rybną. W swoisty sposób przeżyła również Josette, która odrodziła się w ciele Victorii Winters – niani zatrudnionej w posiadłości Collinsów. Walka o serce Barnabasa rozpoczyna się na nowo. Czy i tym razem będzie miała tak tragiczny finał jak ponad 200 lat temu?

Obok Johnny'ego Depp'a w obsadzie „Mrocznych cieni” znaleźli się m.in.: trzykrotnie nominowana do Oscara® Michelle Pfeiffer, dwukrotnie nominowana do Oscara® Helena Bonham Carter, Eva Green, nominowany do Oscara® Jakie Earle Haley, Jonny Lee Miller, Bella Heathcote, Chloe Grace Moretz oraz Christopher Lee i legenda rocka Alice Cooper.

W kinach na całym świecie „Mroczne cienie” zarobiły prawie 235 milionów dolarów! Wydanie Blu-ray i DVD filmu „Mroczne cienie” na sklepowych półkach już od 5 października. Na płytach obok filmu znajdą się również wyjątkowe dodatki specjalne. Patronat nad tym znakomitym filmem ma m.in. serwis AfterParty.pl. Zobaczcie zwiastun wydania DVD i Blu Ray:



