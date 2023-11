Reklama

Wygląda na to, że Joanna Przetakiewicz jest naprawdę zakochana. We wtorek wieczorem pojawiła się na gali VIVA! Photo Awards 2018 ze swoim partnerem Rinke Rooyensem. Para zwracała uwagę - trzymali się za ręce, widać było, że jest między nimi wiele czułości. Ale, nie ma się co się dziwić - taki facet to skarb! Przed kamerą Party.pl dyrektor kreatywna marki La Mania opowiedziała nam jak wyglądał początek tego związku. Co tu dużo mówić… zazdrościmy!

Instagram

Przetakiewicz i Rooyens na gali VIVA! Photo Awards 2018

