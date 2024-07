Joanna Przetakiewicz ma mnóstwo powodów do radości. Jej marka La Mania jest bardzo popularna, nie tylko wśród polskich gwiazd, przyjaźni się z największymi ludźmi ze świata mody, m.in z Karlem Lagerfeldem, a także jej jurorką w nowym show TVNu "Project Runway". Nic więc dziwnego, że wzbudza wielkie zainteresowanie mediów.

Reklama

Zobacz: Przetakiewicz wspomina początki La Manii: Byłam kompletnie załamana

Teraz ma kolejny powód do radości. Joanna Przetakiewicz trafiła właśnie na okładkę nowej "Gali". Pozuje na niej w stylowej, niebieskiej kreacji z frędzlami. W wywiadzie dla magazynu mówi m.in o swojej drodze do sukcesów oraz o wychowaniu synów. Jest to pierwsza od dłuższego czasu tzw. "jedynka" gwiazdy.

A jak Wam podoba się kreatorka mody w takim wydaniu?

Zobacz: Rzadki widok: Joanna Przetakiewicz gościem na pokazie konkurencji

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy TVNu na ramówce: