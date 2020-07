Joanna Moro zmieniła kolor włosów! Musicie zobaczyć, jak teraz wygląda! 

Joanna Moro zaszalała u fryzjera. Aktorka wraz z rozpoczęciem wakacji postanowiła zmienić kolor swoich włosów. Do tej pory Joanna Moro pokazywała się jasnej blond fryzurze, ale teraz... zdecydowała się na modny róż! Różowe włosy to prawdziwy hit wśród gwiazd. Zobaczcie sami, jak wnowym kolorze włosów prezentuje się Joanna Moro!

Joanna Moro zmieniła kolor włosów

W ostatnich miesiącach całkiem sporo gwiazd postanowiło odmnienić swój look i przefarbować swoje włosy na odważny różowy kolor. Na róż na głowie zdecydowały się już m.in. Blanka Lipińska, Kasia Dziurska i ostatnio Anna Wyszkoni. Teraz do tego grona dołączyła również Joanna Moro! Aktorka, która na początku tego roku po raz trzeci została mamą, postanowiła odmienić swoją fryzurę na lato. Joanna Moro opublikowała w sieci zdjęcia, na których pokazała się w różowych włosach. W jednym z komentarzy na Instagramie zdradziła, jak udało się jej uzyskać taki kolor.

- co Pani nakłada na włosy , żeby mieć efekt takiego różu ?- zapytała jedna z fanek.

- to jest odżywka do włosów- odpowiedziała Joanna Moro.

Jak w różowych włosach prezentuje się aktorka? Podoba się Wam odważny look Joanny Moro? Przypominamy, że to nie pierwszy raz kiedy gwiazda zdecydowała się na taką metamorfozę. Joanna Moro już kilka miesięcy temu zafundowała sobie róż na swoich włosach. Jak widać, teraz postanowiła wrócić do tego koloru!

