Joanna Moro pochwaliła się zaokrąglonym brzuszkiem! Pierwsze plotki o kolejnej ciąży aktorki pojawiły się już na początku lipca. Magazyn "Show" donosił wówczas, że wkrótce aktorka po raz trzeci zostanie mamą. Joanna Moro przez jakiś czas nie komentowała medialnych informacji, jednak kilka tygodni temu w końcu przyznała, że spodziewa się dziecka.

Teraz aktorka pokazała, jak prezentuje się w ciąży. Joanna Moro pochwaliła się fotkami z wakacji, na których doskonale widać rosnący brzuszek!

Aktorka opublikowała na Instagramie swoje najnowsze zdjęcia z wakacji. Joanna Moro w kostiumie kąpielowym pozuje na plaży i chwali się coraz większym ciążowym brzuszkiem!

Ale gorący weekend! ???????????? co robicie ? Ja właśnie wsiadam do ???? i fruuu✈️ z powrotem do Palangi ???????????? - napisała gwiazda.