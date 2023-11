Joanna Moro jakiś czas temu poinformowała, że jest w trzeciej ciąży. Obecnie jest mamą dwóch synów: Jeremiego i Mikołaja, ale nie ukrywa, że marzy o córce. Gwiazda do przekazania szczęśliwej nowiny wybrała zaskakujące zdjęcie, na którym prezentuje swoją idealną figurę w kostiumie kąpielowym. Teraz aktorka znów zaskoczyła fotografią z wakacji. Na zdjęciu Joanna Moro wygląda jakby była naga! Zobaczcie sami...

Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie z wakacji. Moro pozuje na nim na jednej z litewskich plaż, a jej poza jest dosyć zaskakująca, bo gwiazda wygląda jakby była nago! Co więcej w opisie pod zdjęciem wspomina o plażach dla nudystów i wolności, jaką można poczuć podczas kąpieli w wodzie:

Słońce swieci nad nami ! ????

Ogrzewa nasze nagie ciała promieniami ! ????‍♀️ ————

Na wybrzeżu litewskich są wydzielone plaże dla nudystów i kobiet !!! (...) Nie ma porównywania się , gapienia się, pełna tolerancja do unikalności każdego, no i nie ma to jak wolność w wodzie ????‍♀️????‍♀️????‍♀️ -napisała na Instagramie Joanna Moro.