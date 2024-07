Joanna Liszowska podczas nagrania polsatowskiego programu Got to Dance miała na sobie skórzaną kreację - bardzo w swoim stylu. Aktorka, która uwielbia podkreślać swoje krągłości, tym razem postawiła na ogromny dekolt. Naszą uwagę zwróciło jednak coś innego...

Joanna Liszowska, swój seksowny look uzupełniła nie jednym, a dwom naszyjnikami marki Glitter. Połączenie dwóch naszyjników sprawiło, że na szyi aktorki całość wyglądała jak jedna, masywna błyskotka. Łączenie, to doskonały pomysł by odświeżać look swojej starej biżuterii.

Naszyjnik z łańcuszków Glitter, kosztuje ok. 85 złotych, a ten z plastikowymi wstawkami, ok. 125 złotych.

