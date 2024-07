Wczoraj odbył się finałowy odcinek programu "Got To Dance". Główną nagrodę czyli 100 tysięcy złotych wygrał duet DzikiStyl Company, co zachwyciło Joannę Liszowską. Przypomnijmy: DzikiStyl wygrał "Got to dance". Kogo pokonali?

To właśnie Liszowska po raz kolejny była w centrum zainteresowania. Gwiazda w pięknej, błyszczącej i cielistej kreacji prezentowała się znakomicie i podkreślała swój coraz większy ciążowy brzuszek. Aktorka jest już w piątym miesiącu i finał tanecznego show był ostatnią okazją dla widzów, aby zobaczyć ją w błogosławionym stanie. Tuż po zakończeniu programu Liszowska wylatuje do Szwecji, aby tam odpoczywać i przygotowywac się do porodu zaplanowanego na koniec wakacji (zobacz: Ogromny ciążowy brzuszek Liszowskiej. A do porodu zostało jeszcze...)

A tak Joanna prezentowała się we wczorajszym odcinku Got To Dance. Wygląda najlepiej ze wszystkich ciężarnych gwiazd?

