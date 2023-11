Joanna Liszowska jest jedną z najseksowniejszych polskich gwiazd. Podczas imprez aktorka zawsze prezentuje się zjawiskowo. Joanna Liszowska lubi podkreślać swoją kobiecość nie tylko zmysłowymi kreacjami, ale również oryginalnymi fryzurami i pięknym makijażem. Dlatego tym bardziej zaskoczyło nas zdjęcie, które opublikowała niedawno na swoim Instagramie. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" pozuje na nim bez grama makijażu!

Joanna Liszowska bez makijażu. Jak wygląda?

Joanna Liszowska ostatnio coraz częściej bywa w Polsce. Jest to związane z kolejnymi propozycjami zawodowymi, którymi jest zasypywana. Niedawno Joanna Liszowska odwiedziła swój ukochany Kraków. Aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie z podróży do stolicy małopolski. Co ciekawe, gwiazda "Przyjaciółek" pozuje na nim bez makijażu!

Fani aktorki są zachwyceni tym, jak Joanna Liszowska wygląda bez makijażu.

- Ślicznie Joasiu wyglądasz - Naturalna????????a jednocześnie piękna kobieta - Piękna i naturalna ???????????????? - Rewelacyjnie - zachwycają się fani.

Wam również podoba się Joanna Liszowska bez makijażu?

Lubicie ją w takim wydaniu?

A może wolicie ją w make upie?

