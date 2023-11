Reklama

Magazyn „Flesz" jako pierwszy podał, że Joanna Kulig spodziewa się dziecka! Pod koniec września aktorka potwierdziła to wysyłając do organizatorów Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych w Płocku filmik, w którym tłumaczyła, że musi odwołać udział w tej imprezie, bo jest w ciąży i ma wtedy umówione badania lekarskie. Z tego samego powodu nie pojawiła się też na festiwalu w Gdyni. Za to w październiku aktorka poleciała za to do Stanów, by promować „Zimną wojnę”.

Jej wyjazd za ocean to dowód na to, że wszystko układa się pomyślnie.

Asia czuje się dobrze i spodziewa się chłopca – zdradza „Fleszowi” jej znajoma.

Kiedy Joanna Kulig urodzi synka? Więcej szczegółów w najnowszym numerze magazynu „Flesz".

Joanna Kulig spodziewa się synka! Ostatnio aktorka wspierała działalność Fundacji Mimo Wszystko Anny Dymnej.

Po sukcesie „Zimnej wojny" w Cannes aktorka została zaproszona na okładkę francuskiego „Elle".

