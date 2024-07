Tylko u nas! Joanna Krupa, gwiazda reality show „Real Housewives of Miami” („Dżoana i jej przyjaciółki z Miami”), radzi co każda kobieta powinna mieć w swojej torebce, by wyglądać jak prawdziwa gwiazda.

Reklama

Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału wideo: