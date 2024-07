W najnowszym numerze magazynu "Esquire" znajdziemy sesję z jurorką "Top Model", Joanną Krupą.

Dżoana pozowała w swoim domu w ramach cyklu "Me and My Place". W swoim "naturalnym środowisku" celebrytka czuła się nadwyraz swobodnie.

Ubrana w w dres, czy niezbyt ozdobną bieliznę pokazała się z innej, bardziej prywatnej strony.

Zobacz zdjęcia Joanny w jej własnym domu!



Reklama