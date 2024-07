Joanna Krupa przeżyła kolejny stres na planie „Top Model”! Pisaliśmy ostatnio, że przerażona modelka wolała poczekać aż przestanie padać deszcz, niż wsiąść do helikoptera podczas ulewy. Okazuje się, że to koniec problemów Joanny!

Podczas kręcenia jednego z odcinków ekipa programu odwiedziła farmę na Mazurach. Piękna miłośniczka zwierząt chciała nakarmić tam świnię wietnamską i wtedy doszło do tragedii!

Świnia Bobi ugryzła Joannę w rękę! Krupę natychmiast przewieziono do szpitala, gdzie opatrzono jej dłoń i podano zastrzyk.

- Nie powinnam karmiąc świni pakować jej całej ręki do buzi. Zwierzę na szczęście nie zjadło mi palca - wyznała w „Fakcie” Joasia.

Mamy nadzieję, że ten incydent tylko wzmocni miłość Joanny do zwierząt!