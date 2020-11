Joanna Krupa pokazała nowe zdjęcie z córeczką! Dziecięcy pokoik zachwycił fanów

Joanna Krupa po raz kolejny pochwaliła się uroczym zdjęciem ze swoją córeczką. Światowej sławy modelka pokazała, jak obie panie spędzają dzień, a fani nie mogli oderwać wzroku od dziecięcego pokoju! Tak przytulnego, stylowego i wypełnionego dziecięcymi akcesoriami wnętrza dawno nie wdzieliśmy. To prawdziwa inspiracja dla przyszłych rodziców.

Joanna Krupa pokazała nowe zdjęcie córki. Mała Asha już sama siada! Bajeczny pokój zachwycił internautów

Urządzenie dziecięcego pokoju to nie lada wyzwanie dla każdego rodzica. Powinien być idealnym miejscem nie tylko do zabawy, ale również wypoczynku, do tego bezpiecznym i niesamowicie przytulnym. Joanna Krupa udowadnia, że może być on również bardzo stylowy. Kiedy gwiazda zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym ona i mała Asha bawią się na kolorowym dywanie pluszową maskotką, internauci nie mogli wyjść z zachwytu.

- Jak ja lubię na was patrzeć. - Jak pięknie! - Piękny pokoik.

Trzeba przyznać, że dziecięcy pokój naprawdę robi wrażenie. Stonowane kolory i przeważająca szarość, złamane są ciepłą drewnianą podłogą i kolorowym, wzorzystym dywanem! A całość jest przytulna i bardzo elegancka. Nic dziwnego, że od kiedy Joanna Krupa została mamą, fanki jeszcze pilniej śledzą każdy jej krok. Od modelki i jej pięknej córeczki ciężko oderwać wzrok.

Joanna Krupa cieszy się pięknymi chwilami z córeczką. Fanki zachwycił dziecięcy pokój, jak się wam podoba?

Instagram

Gwiazda bardzo chętnie dzieli się z obserwatorami prywatnymi momentami z życia swojej rodziny. Trzeba przyznać, że wyglądają naprawdę uroczo.