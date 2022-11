Wielki finał 7. edycji programu "Top Model" już za nami. Niestety , w ostatniej odsłonie show doszło do sporej wpadki, która wywołała ogromne emocje wśród widzów. Joanna Krupa podczas ogłaszania kto wchodzi do finałowej dwójki została wprowadzona w błąd i początkowo myślała, że Kasia Szklarczyk odpada z dalszej rywalizacji. Po chwili zwróciła się jednak do Ani mówiąc wprost, że to ona znalazła się na trzecim miejscu. Przepraszam doszło do pomyłki w liczeniu... Aniu, Ty odpadasz! O Jezus, sorry, kochanie odpadasz – powiedziała do Ani. Wpadka Joanny Krupu oburzyła internautów, którzy sugerowali nawet, że wynik show był ustawiony! Nam udało się skontaktować z biurem prasowym stacji TVN, które wyjaśniło przyczyny całego zamieszania. Teraz sprawę skomentowała Joanna Krupa, która w swoim wpisie porównała wpadkę z "Top Model" do wpadki oscarowej! Joanna Krupa komentuje wpadkę w "Top Model" Joanna Krupa w swoim wpisie na Instagramie pochwaliła się, że wczorajszy finał programu "Top Model" oglądała rekordowa liczba widzów. Przy okazji modelka skomentowała swoją wpadkę w show i porównała ją do... wpadki na Oscarach! (...) na niektóre błędy techniczne nie mam wpływu! Takie rzeczy dzieją się na całym świecie, chociażby w ubiegłym roku na rozdaniu Oskarów najważniejszej nagrody „BEST PICTURE , program na żywo to program na żywo! - napisała na Instagramie. Pamiętacie wpadkę do której doszło podczas wręczania Oscarów 2017? Przypominamy, że podczas uroczystej gali ogłoszono, że nagrodę za najlepszy film otrzymał "La La Land"- na scenie pojawili się producenci, którzy po chwili usłyszeli, że doszło do pomyłki, a nagrodę otrzymuje film "Moonlight"! Zobaczcie CAŁY wpis Joanny Krupy! Zobacz także: Finał "Top Model 7" przyciągnął plejadę gwiazd. Pojawiła...