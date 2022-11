Joanna Krupa pobita na ulicy i okradziona. Do sieci trafiło przerażające nagranie

Najnowsze nagranie na instagramowym profilu Joanny Krupy wstrząsnęło internautami. Widzimy na nim, jak jurorka "Top Model" zostaje brutalnie napadnięta przez tajemniczego mężczyznę. Całe zajście ma miejsce w biały dzień i to... przy ruchliwej ulicy.

Jak do tego doszło?

Joanna Krupa należy do tych gwiazd, które chętnie dzielą się ze światem swoją codziennością. Gwiazda "Top Model" zarówno w wywiadach, jak i w mediach społecznościowych chętnie mówi o macierzyństwie, małżeństwie, czy swoich zawodowych projektach, nic więc dziwnego, że najnowsze nagranie na jej instagramowym profilu wprawiło jej fanów w osłupienie. Nie chodzi jednak o urocze kadry w towarzystwie córeczki Joanny Krupy, czy kolejną niezwykle udaną stylizację celebrytki. Joanna Krupa została pobita na środku ulicy, a wszystko zarejestrowały kamery.

Na nagraniu widzimy tajemniczego mężczyznę, który najpierw z impetem uderza Joannę Krupę w twarz, po czym ją okrada.

Reakcja internautów była natychmiastowa.

- Okropne nawet nikt nie zareagował! Już nie mówię, że nikt nie podszedł sprawdzić, czy wszystko jest ok. Co za znieczulica.

Głos w sprawie zabrała także menagerka gwiazdy - Justyna Bulińska.

- Nic nie mówiłyśmy o ostatnim zdarzeniu… Joanna Krupa teraz jest ok - napisała na InstaStories.

Niektórzy internauci jednak podejrzewają, że opublikowane przez Joannę Krupę nagranie jest częścią kampanii społecznej, mającej na celu uświadamianie, jak ważna jest reakcja otoczenia na przemoc.

- To jest przerażające 😢 Mam nadzieję że to tylko kampania ukazująca że społeczeństwo nie reaguje. Bardzo to przykre.

- Mocne😶czekam na przesłanie kampanii 🤔

- Jakaś nowa kampania na znieczulice ludzka 👏 bo niestety takie są realia może trzeba ludzi znowu nieco ukierunkować w odpowiednim kierunku - piszą fani.