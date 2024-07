Marta Krupa miała być wielką gwiazdą w 13.edycji „Tańca z Gwiazdami”, niestety widzowie niechętnie głosowali na młodszą siostrę słynnej modelki. W efekcie już w drugim odcinku gwiazdka pożegnała się z programem.

Z werdyktem publiczności wciąż nie może pogodzić się starsza siostra Marty, Joanna Krupa. Jurorka „Top Model” przyznała ostatnio, że przez zaistniałą sytuację nigdy nie zdecyduje się wystąpić w polskiej edycji „TzG”!

- To, co się stało z moją siostrą, to w życiu nie zatańczę. Jestem zawiedziona. Nie podoba mi się, co się stało. Nie wiem co się stało, ale ja bym nie zrobiła tego- stwierdziła w rozmowie z „Faktem”.

Żałujecie, że Joanna Krupa nie pojawi się na parkiecie tanecznego programu?

