Joanna Koroniewska bardzo intensywnie wykorzystuje swoje pięć minut... Jak mawiają złośliwi dosyć często "hałturzy", prowadząc konferencje różnych marek i wydarzenia w centrach handlowych. Ostatnio ponownie pojawiła się na jednym z takich wydarzeń. Miała na sobie pastelowy, luźny zestaw.

Jasno-różowy sweterek opadający na ramię, a do niego niebieska spódnica midi w wężową skórę wyglądały bardzo dobrze. Do nich, zamiast szpilek aktorka dobrała płaskie, czarno-białe lordsy. Jedyne co byśmy zmieniły to fryzura. Gładko uczesane włosy z opaską nie prezentują się tak świetnie, jak rozpuszczone fale u Joanny. W końcu włosy to jej duży atut.

