Kilka tygodni temu marka Avon zdecydowała się na pierwszą polską ambasadorkę. Została nią Edyta Herbuś. Dziś do niej dołączyła kolejna polska gwiazda - Joanna Koroniewska. Aktorka filmowa i teatralna została Ambasadorką produktów do pielęgnacji twarzy Solutions, które powstały dzięki połączeniu natury z nauką. Informację na ten temat już w styczniu jako pierwsze podało AfterParty.pl - Koroniewska i Herbuś twarzami Avonu.

W formułach Solutions naukowcy Avon zamknęli naturalne składniki dobroczynnie działające na skórę w taki sposób, by wydobyć ich rzeczywisty potencjał.

-Wybrałam Solutions, bo to co najlepsze dla mojej skóry pochodzi z naturalnych składników. Teraz moja skóra wygląda tak zdrowo i promiennie, że nie mam nic do ukrycia. – wyjaśnia Aktorka.

Avon od lat współpracuje z wieloma znanymi i lubianymi na całym świecie przedstawicielami świata filmu, muzyki czy modelingu. Od 2007 roku rolę globalnego Ambasadora marki pełni światowej sławy aktorka, laureatka Oscara - Reese Witherspoon. Wśród Gwiazd współpracujących z Avon są również wokalistka Fergie, aktorka Courtney Cox i modelka Christy Turlington. Polskimi Ambasadorkami marki są Joanna Koroniewska oraz Edyta Herbuś.

