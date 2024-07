Wiosna będzie bardzo napiętym okresem wśród wielu gwiazd ze względu na nowe zobowiązania zawodowe. Do grona tych osób należy również Joanna Koroniewska, która w Polsacie poprowadzi nowy program. Z kolei jej ukochany, Maciej Dowbor będzie skakał do wody w "Celebrity Splash" Zobacz: Koroniewska ma powody do radości. W nowym programie zarobi fortunę

Aktorka nie jest jednak zadowolona z nowego wyzwania męża. Nie tylko ze względu na to, że to bardzo niebezpieczny sport, ale również dlatego, że będą mieli dla siebie coraz mniej czasu. Oboje mają duże programy, nad którymi pracują od rana do wieczora, a dodatkowo Koroniewska stresuje się zdrowiem męża:

Asia uważa, że zdrowie jest najważniejsze i wolałaby, żeby Maciek tak nie ryzykował i nie kusił losu - zdradza informator "Rewii".

Sytuacji nie poprawia fakt, że treningi do "Celebrity Splash" odbywają się w Poznaniu, co wiąże się z wyjazdami prezentera poza Warszawę:

Będą się dosłownie mijać w drzwiach. To nie jest zbyt atrakcyjna perspektywa dla młodych małżonków. Asia nie tak wyobrażała sobie pierwsze miesiące małżeństwa. Zwłaszcza że niedawno wyczytała w jakimś poradniku psychologicznym, że statystycznie najwięcej rozwodów jest wśród par, które długo żyły bez papierka, a po latach zdecydowały się wziąć ślub.

Mamy nadzieję, że ta rozłąka nie zmieni nic w ich życiu prywatnym.

