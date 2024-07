Malo kto wie, że Joanna Jabłczyńska, jest nie tylko serialową aktorką, ale i prawniczką. Mało jednak mówi się na temat jej pracy zawodowej, a częściej - życia prywatnego, a zwłaszcza ślubu, o którym prasa donosi już od dawna. Przypomnijmy: Jabłczyńska pokazała zdjęcie swojego przyszłego męża. Teraz się tłumaczy

Teraz Jabłczyńska stawia na karierę, lecz ne w filmie, a w swojej kancelarii prawniczej. Na swoim Facebooku zamieściła dziwne ogłoszenie. Zapytała swoich znajomych o to, czy ktoś mógłby wykonać jej i wspólnikowi profesjonalną sesję zdjęciową. Za taką pracę zaoferowała... muffinki:

Sprawę wyśmiała na Facebooku Karolina Korwin Piotrowska:

fajny cennik usług prawniczych- wprowadzili bartery u prawników? ciekawe, co na to koledzy z palestry... zadzownię do znajomej prawniczki, czy zrobi coś dla mnie, dajmy na to za rosół, bo dobry robię - śmieje się dziennikarka