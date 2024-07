Joanna Horodyńska jest znana ze swojego upodobania do drogich ubrań i znanych projektantów. Udowodniła to po raz kolejny na ramówce Polsat Cafe.

Reklama

Zobaczcie więcej modnych stylizacji Joanny Horodyńskiej

Tym razem gwiazda postawiła na zabawną sukienkę i torebkę z jesienno-zimowej kolekcji Moschino. Czerwony sweterek z długimi rękawami do złudzenia przypomina reklamę marki McDonald's, zaś torebka jest w kształcie dostępnego w fast foodzie zestawu happy meal. Stylizacja bez wątpienia przykuwa uwagę, ale czy jest warta swojej ceny? Sukienka to wydatek ok. 2300 zł. Za torebkę trzeba zapłacić już ponad 3000 zł.

Reklama

Podoba się wam ta stylizacja?

McDonald's.

W galerii znajdziecie więcej zdjęć Horodyńskiej w tej stylizacji: