Joanna Horodyńska słynie z ciętego języka, gdy tylko ktoś poprosi ją o ocenę stylizacji jakiejś gwiazdy. Oceny kreacji znanych osób z czerwonych dywanów stylistki możemy znaleźć m.in. na łamach magazynu "Party".

Ostatnio modowa ekspertka gościła w "Pytaniu na śniadanie", gdzie wraz z Pauliną Drażbą i Marcinem Dąbrowskim oceniała najlepsze i najgorsze stylizacyjne wybory gwiazd ostatnich dni. Najmocniej oberwało się Nataszy Urbańskiej, która na gali magazynu "Flesz" zaprezentowała się w czerwonej sukience, która wyglądała jakby została uszyta z teatralnej kurtyny.

- Nie wiem czy zdążyła dokończyć swoją kreację, bo to jest samowolka kosiarki. Tam są fragmenty nagiego ciała, które się ujawniają. Dla mnie to jest jakaś kosiarka, która została wpuszczona i ktoś ją zostawił na trawie. Jest to materiał z rewiowej scenografii, który wcześniej został zakupiony w hurtowni pod Warszawą. Jest to tanie, niedokończone, źle uszyte, fatalne, w ogóle mi się nie podoba - powiedziała Horodyńska w "Pytaniu na śniadanie".