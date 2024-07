Małgorzata Kożuchowska po urodzeniu synka szybko wróciła na salony i do pracy. Niedawno pojawiła się informacja, że gwiazda zagra w drugiej części hitowego filmu "Listy do M." Zobacz: Kożuchowska dostała nową rolę! Zagra w drugiej części wielkiego kinowego hitu

Po porodzie aktorka postanowiła też sprawnie wrócić do formy pilnując diety. Udało jej się zgubić w krótkim czasie nadprogramowe kilogramy, a wczoraj na rozdaniu radowych nagród MocArty pojawiła się w czarnej, krótkiej sukience. Tymczasem Joanna Horodyńska i Tomasz Jacyków w programie "Gwiazdy na dywaniku" ocenili jej kreację od Gosi Baczyńskiej z rozdania TeleKamer 2015, kiedy nie była jeszcze w idealnej formie. Duet troszkę jej to wypomniał przy swojej ocenie:

Jacyków: Oficerski kołnierzyk z okresu AK, piękne czarne szpilki, dobre gatunkowo rajstopy a jak strasznie to wygląda! Rzeź niewiniątek. Cały zestaw byłby dobry na Anji Rubik!

Horodyńska: To nawet nie chodzi o to, że ten kołnierzyk, buty i sukienka nie grają na sobie. One nie grają na Małgorzacie. No cóż, trzeba się przyzwyczaić do nowej sylwetki. To jest za duże, za obłe i błyszczące nie tak jak powinno.