Joanna Brodzik całkiem niedawno na nowo powróciła do show-biznesu. Przed nią nowe wyzwania, dlatego coraz rzadziej bywa w domu. Aktorka bardzo się cieszy, że dzieci mają czas za nią zatęsknić. Zobacz: Brodzik jest zapracowaną gwiazdą. Cieszy się, że dzieci za nią tęsknią

Wraz z powrotem na salony gwiazda powróciła na okładki kolorowych gazet. Udziela też coraz więcej wywiadów dotyczących zmian, jakie zaszły w jej życiu przez ostatnie lata. Powoli zaczyna pojawiać się też częściej na salonach, a jej styl jest szeroko komentowany, ponieważ nie zmienił się szczególnie przez ten okres. W najnowszym wywiadzie dla Grazii Brodzik wyznała czyj styl podziwia i która gwiazda jej zdaniem zawsze świetnie wygląda:

Ostatnio myślałam: "Jak ona to robi, że niezależnie od ubrania zawsze wygląda jak milion dolarów?". Mowa o Dorocie Williams, którą kocham i która ubierała mnie do tej sesji, myślę, że spektakularnie. Na co dzień wiem, co na siebie włożyć, po prostu wyciągam coś z szafy i idę tam, gdzie mam iść. Zakupy, stylizacja, pindrzenie się, blogi modowe to jest dla mnie kosmos. Mnie można torturować, każąc mi siedzieć na tygodniu mody. Zazdroszczę dziewczynom, które potrafią nonszalancko i perfekcyjnie stylizować.