Córka Ewy Błaszczyk, Aleksandra Janczarska, od 2000 roku pozostaje w śpiączce po tragicznym wypadku, który zmienił życie całej rodziny. Aleksandra, zwana Olą, doznała zatrzymania akcji serca w wyniku zakrztuszenia się tabletką. Mimo szybkiej interwencji lekarzy, niedotlenienie mózgu spowodowało nieodwracalne zmiany, a Ola zapadła w śpiączkę, z której do dziś się nie wybudziła.

Ewa Błaszczyk, znana aktorka i piosenkarka, od czasu tragedii stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w Polsce walczących o pomoc dla osób w śpiączce. W 2002 roku, wraz z księdzem Wojciechem Drozdowiczem, założyła fundację "Akogo?", której celem jest wspieranie rodzin osób w stanie śpiączki oraz rozwój specjalistycznych ośrodków medycznych pomagających w ich rehabilitacji.

Jednym z największych sukcesów działalności Błaszczyk i fundacji "Akogo?" było powstanie Kliniki "Budzik" w 2013 roku, pierwszej w Polsce placówki dla dzieci w śpiączce. Klinika ta, mieszcząca się przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka, daje szansę na wybudzenie dzieciom, które znalazły się w stanie wegetatywnym. Błaszczyk nie ustaje w walce o pomoc dla Oli i innych osób w podobnej sytuacji, angażując się w liczne inicjatywy, mające na celu rozwój medycyny i zwiększenie świadomości społecznej na temat śpiączki i możliwości jej leczenia.

Mimo trudnej sytuacji Ewa Błaszczyk nie traci nadziei na poprawę stanu zdrowia swojej córki, wciąż wierząc, że medycyna będzie w stanie jej pomóc. Przypomnijmy, że minęły już 24 lata od tragedii, która się wydarzyła. Tym razem Ewa Błaszczyk przekazała nowe informacje ws. swojej córki. W wywiadzie opublikowanym na „przeKanale” aktorka wyjawiła, że bardzo ważne jest, aby Aleksandra nie złapała żadnej infekcji.

Jest w tej chwili stabilna. Na szczęście udało się uniknąć infekcji, bo to jest niezwykle ważne, bo to zawsze cofa, a staramy się iść do przodu

- wyznała aktorka.