Jest decyzja w sprawie kolejnego sezonu "Przyjaciółek"! Będą nowe odcinki?!

To już pewne! Powstanie kolejna, szesnasta już seria "Przyjaciółek"! Jak informuje portal wirtualnemedia.pl nowy sezon zobaczymy już jesienią 2020 roku. Co ciekawe, do obsady dołączy wielki gwiazdor, który namiesza w życiu jednej z bohaterek. O kim mowa?

Paweł Małaszyński w serialu "Przyjaciółki"

Poprzedni sezon "Przyjaciółek" cieszył się ogromną popularnością - oglądało go średnio aż 1,5 mln widzów. Stacja zdecydowała więc o kolejnym:

„Przyjaciółki” to serial, który od 8 lat cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że jest to produkcja nr 1 w naszym serwisie Ipla. Nadal dobre wyniki „Przyjaciółki” osiągają w telewizji linearnej, w której premiery śledzi 1,5 mln widzów - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.

Zdjęcia do serialu rozpoczęły się 4 czerwca (producent w związku z pandemią koronawirusa zapewnił wszystkim bezpieczne warunki pracy), a do obsady dołączył... Paweł Małaszyński!

W 16. sezonie do „Przyjaciółek” wprowadzamy nową ważną postać graną przez znakomitego aktora Pawła Małaszyńskiego, która namiesza w życiu jednej z naszych głównych bohaterek - mówi Terentiew.

Sam Paweł Małaszyński poinformował już o tym swoich fanów:

Zaprzyjaźniam się z @polsatofficial Już oficjalnie 😉 Zapraszam na 16 sezon serialu - napisał aktor w sieci.

Najnowsze odcinki serialu zobaczymy jesienią 2020 roku, najpewniej tak jak zawsze w czwartki, w Polsacie. Czekacie?

Największą sławę przyniosła Pawłowi rola w serialu "Magda M."

Jak myślicie, w czyim wątku namiesza Paweł Małaszyński?