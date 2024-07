Jessica Ziółek i Arek Milik też już rozpoczęli wakacje. Arek Milik wrzucił zdjęcie z imprezy ze znajomymi, zadowolony, że w końcu ma pełen relaks. A dziś jego dziewczyna Jessica Ziółek pokazała, że już zaczęli plażowanie i wrzuciła zdjęcie w bikini. Jessica ma rewelacyjne ciało, o które dba codziennie ćwicząc. Na zdjęciu widać też, że Jessica zamiast pigułek używa plastrów antykoncepcyjnych.

Wakacje uważam za otwarte - napisała na Instagramie Ziółek.

Arek Milik był widziany niedawno w Neapolu, więc pewnie tam spędza wakacje z ukochaną. A nam pozostaje podziwiać widoki. Jedni to co widać za Jessicą, a drudzy piękną Jessicę :). Jedno nas tylko zastanawia, a w Marsylii to nie były wakacje dla polskiej WAGs?

Jessica Ziółek była cały czas przy Arku na Euro 2016.

Dziewczyna Arka Milika dzielnie mu kibicowała na meczach.