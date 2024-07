Jessica Mercedes zorganizowała wyprzedaż dla swoich fanów! Wielbiciele blogerki, którzy chcieli kupić ubrania z jej szafy, musieli czekać w długiej kolejce! Ceny ciuchów (markowych!) zaczynały się już od 10 złotych. Do sklepu, gdzie trwała wyprzedaż, mogło wejść tylko 5 osób na raz, a na zakupy mieli tylko 20 minut. Jessica Mercedes zadbała o to, aby każdy czuł się komfortowo:

Wpuszczamy tylko po 5 osób do sklepu i każdy ma tylko 20 min na zakupy ❄️Płatność tylko gotówką ❄️ Rozmiary 34-38 ❄️ Rozmiar buta 37-38 ❄️ Ceny od 10 zł ❄️ Nie bójcie się kolejki, zadbam o Was i zrobię dla Was moja słynna zimowa herbatkę i ciasteczka ????☃️ - napisała na Instagramie Jessica.