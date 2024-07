Jessica Mercedes lubi nowoczesność i świat wielkich trendów. Podczas prezentacji kosmetyków Shiseido wyglądała świetnie, choć dosyć odważnie. Blogerka założyła srebrną spódnicę z H&M i wpisującą się w sportową tendencję, czarną bluzę z prześwitującymi wstawkami z Zary.

Stylizację uzupełniła czarnymi butami na białej platformie i dużą, czarną kopertówką. Do tego maksymalne kolczyki i czerwona szminka. Look w stylu disco bardzo pasuje do Jessici. Jest odważnie, ale nie teatralnie. Brawo!

