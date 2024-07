Jessica Mercedes to obok Maffashion najpopularniejsza blogerka modowa w Polsce. Jessica chętnie pokazuje się na salonach i w programach śniadaniowych. Niekiedy przyćmiewa nawet salonowe wyjadaczki. Przypomnijmy: Blogerki przyćmiły gwiazdy - która wyglądała najlepiej?

Reklama

Jessica była ostatnio gościem w jednym z programów TVP. Blogerka zaprezentowała się w bardzo dziewczęcej stylizacji - miała na sobie białą koronkową sukienkę, do której dobrała efektowne buty i opaskę na włosy. Trzeba przyznać, że wyglądała świetnie i bardzo świeżo, ale kto inny mógłby wiedzieć lepiej, jaki look będzie najlepszy na wiosnę! Gdzie wypatrzyła sukienkę Jessica? Sprawdziliśmy to - pochodzi ona z nowej kolekcji marki Sinsay i kosztuje zaledwie 59 zł.

Cieszy fakt, że popularna blogerka słynąca z zamiłowania do drogich i luksusowych marek, potrafi też tak dobrze zaprezentować się w sukience z sieciówki. Jessica brała udział niedawno w oficjalnym otwarciu sklepu Sinsay, więc niewykluczone, że właśnie wtedy biała sukienka wpadła jej w oko i od razu skusiła się na jej kupno. A może dostała ją w prezencie?

Jak wam sie podoba Jessica w takiej delikatnej i dziewczęcej odsłonie? Lubicie jej styl?

Reklama

Zobacz też Jessicę Mercedes i inne celebrytki na otwarciu sklepu Sinsay: