Anna Mucha jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych gwiazd. Aktorka nie boi się szokować, a kiedy pojawiają się niepochlebne komentarze nie boi się ostro zareagować. Tak też zrobiła tym razem! Zobaczcie, jakie zdjęcie tym razem opublikowała, jako odpowiedź na hejt pod jej ostatnim postem...

W Wigilię aktorka opublikowała zdjęcie, na którym pozuje topless z wypiętą pupą. Z tego powodu na gwiazdę spłynęła w internecie fala hejtu. Pod zdjęciem pojawiły się komentarze ostro krytykujące Muchę za wstawienie nieodpowiedniego zdjęcia na Instagram. W odpowiedzi na burzę w sieci aktorka umieściła kolejne zdjęcie topless, które odsłania jeszcze więcej. W opisie dodała:

.. podobno ostatnio kogoś zgorszyłam ... ups ! ???????????? to się już więcej nie powtórzy ???????? #nudyniema ???? by @marcellosora

Na komentarze Internautów nie trzeba było długo czekać. Jedni popierają jej zachowanie, a inni wręcz przeciwnie. Oto niektóre z nich:

Piekna fotka a Ty wygladasz bosko seksownie co za piersi cudne

co za biuścik ????????????

Anka jesteś boska

Nie to ze zgorszylas ale po co to?a@teraz@w dodatku na przekor@masz wiecej do pokazania i zaoferowania niz nagosc