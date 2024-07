Małgosia Kożuchowska od lat słynie z dobrego gustu, a jej stylizacje są jednymi z najwyżej ocenianych w naszym kraju. Tym razem na konferencji prasowej kolejnego sezonu swojego serialu Rodzinka.pl, aktorka pojawiła się w świetnej jesiennej stylizacji.

Reklama

Jak się okazuje kolor bordowy i odcienie brzoskwini to świetne połączenie. Skórzana spódnica, która będzie hitem jesieni połączona ze szpilkami w tym samym kolorze to strzał w dziesiątkę. A do tego elegancka bluzka z delikatną falbanką. Look doskonały zarówno na biznesowe spotkania jak i na ważną randkę. Po prostu kochamy ten look!

Reklama

Zobacz ewolucję looku Małgosi Kożuchowskiej w naszej galerii zdjęć znajdującej się poniżej: