Reklama

Zaledwie wczoraj, 14 stycznia 2019 roku, Jerzy Owsiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a zarząd ją przyjął. Przez 27 lat Jerzy Owsiak jednak robił wszystko, by pomagać potrzebującym i motywował do pomocy innych. Teraz, w tej trudnej dla niego chwili, Polacy jednoczą się, żeby okazać mu wsparcie. Tłumaczy przyłączyły się do akcji #MuremZaOwsiakiem, a niektórzy poszli o krok dalej, jak dziennikarz TVN Turbo, Rafał Collins, który zgłosił Jerzego Owsiaka do Pokojowej Nagrody Nobla.

Zobacz: "W tym momencie się poddałem" Najsłynniejszy wolontariusz WOŚP rezygnuje!

Jerzy Owsiak otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla?

Rafał Collins przy wsparciu posła Andrzeja Kobylarza zgłosił Jerzego Owsiaka do Pokojowej Nagrody Nobla, a Komitet Norweski zaakceptował nominację.

Zdecydowałem się pójść o krok dalej w wspieraniu Jurek Owsiak oraz WOŚP. Dzisiaj, 15 stycznia 2019 Komitet Norweski przyjął moją nominację dla Jurka Owsiaka jako laureata Pokojowej Nagrody Nobla 2019" – napisał Rafał Collins na Facebooku.

Dziennikarz dołączył również screena wiadomości e-mail otrzymanej od przedstawicieli Komitetu Norweskiego.

Pisząc uzasadnienie miałem do dyspozycji jedynie 2000 znaków, napisałem więc tak :"Jerzego Owsiaka nie da się opisać się w 2000 znaków, Jerzy Owsiak NIE POWINIEN BYĆ opisywany w 2000 znakach" - napisał dziennikarz.

Przypomnijmy, że Jerzy Owsiak był już nominowany do Nagrody Nobla 2 lata temu.

Przeczytaj: Poruszające słowa Owsiaka dzień po rezygnacji: "Jestem w rozsypce"!

Zobacz też:"Przyłączamy się razem z Anią..." Poruszający apel Jarosława Bieniuka do Jurka Owsiaka

Jerzy Owsiak ma szansę otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla

Mat. promocyjne

Dziennikarz TVN zgłosił kandydaturę Jerzego Owsiaka do Norweskiego Komitetu