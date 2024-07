Jerzy Grzechnik, finalista 5. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo prezentuje swój najnowszy utwór "Czas ucieka". Sam napisał tekst, muzykę, scenariusz, a także sam jest reżyserem i współmontażystą teledysku. Fani mogą zobaczyć efekty jego ciężkiej pracy i wreszcie usłyszeć coś nowego.

A co sam Jerzy Grzechnik zdradził na temat pracy nad singlem i klipem?

Jak każdy artysta, żeby coś stworzyć, potrzebuję inspiracji. Dla mnie są to ciekawi ludzie, zaskakujące sytuacje, a czasem skupienie w ciszy. Zwłaszcza przed wieczornym spektaklem. W swoim mieszkaniu, cisza, skupienie. Cisza i ja sam ze sobą. A tu za ścianą stuk, puk. Stuk, puk i wrrr. Młotek i wiertarka. Słyszycie to?! Wrrrr, stuk, puk i tak przez trzy lata! Myślałem, że oszaleję! Sąsiadka wzięła się za remont i, nie powiem, nieźle jej szło. No i kiedy już byłem bliski obłędu nagle w głowie pojawił się gotowy utwór i pomysł na teledysk. Ale był ubaw! Wszystko w niesamowitym tempie i z fantastycznymi ludźmi. Wykorzystałem doświadczenie z programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo i wcieliłem się w postać namolnej sąsiadki i sfrustrowanego lokatora. Wyszło fantastycznie! Większość z Was zna podobne historie. Zapraszam do słuchania i oglądania "Czas ucieka". Niech śmiech będzie z Wami!