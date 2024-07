Jennifer Garner zaliczana jest do niekonwencjonalnych piękności, gdyż jej uroda nie jest klasyczna. Specyficzne dołeczki w policzkach i zniewalający uśmiech to jej znaki rozpoznawcze.

Gwiazda nigdy nie maluje się zbyt widocznie, nawet na czerwonym dywanie wygląda w miarę naturalnie. Ostatnio aktorka została przyłapana przez paparazzi, gdy wracała samochodem z zakupów. Nie miała na sobie krzty makijażu, a i tak wyglądała dobrze.

Jak widać Jennifer Garner nie należy do tego rodzaju celebrytek, które w makijażu są piękne, a bez niego są nie do poznania. A wy jak oceniacie jej codzienny naturalny look?

