Już za kilka dni, w najbliższą niedzielę 16 czerwca, poznamy nazwisko zwycięzcy najnowszej edycji "Big Brothera". W reality- show pozostały już tylko cztery osoby: Magda, Igor, Radek i Bartek. Niestety, tuż przed wielkim finałem w domu Wielkiego Brata doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Okazuje się, że we wtorek wieczorem (11 czerwca) jeden z uczestników musiał skorzystać z pomocy lekarzy! Co wydarzyło się w domu Wielkiego Brata? Wiemy!

Uczestnik "Big Brothera" miał wypadek w kuchni

Do wypadku jednego z uczestników "Big Brothera" doszło podczas przygotowań do wspólnej kolacji. Radosław Palacz podczas krojenia przeciął palec nożem. Radek zaczął mocno krwawić!

Oparło się o kość - mówił Palacz.

Radek trafił pod opiekę ratownika medycznego, który zdecydował, że konieczna będzie wizyta w szpitalu!

Nie mogą mnie tu poskładać - przyznał uczestnik reality-show.

Po jakimś czasie okazało się, że Radosław Palacz jednak nie zostanie przewieziony do szpitala, ale w domu Wielkiego Brata pojawił się chirurg. Lekarz podał Radkowi zastrzyk przeciwbólowy i zszył ranę.

Nerwy poprzecinane, ale nie te najważniejsze - relacjonował później Palacz.

To nie pierwszy raz, kiedy Radek musiał skorzystać z pomocy lekarza. Kilka dni wcześniej poślizgnął się na tarasie i rozciął sobie nogę. Miejmy więc nadzieję, że ostatnie dni w domu "Wielkiego Brata" będą spokojniejsze!

Radosław Palacz musiał skorzystać z pomocy chirurga.

Uczestnik poważnie zranił się nożem.

