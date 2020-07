Poszukiwana bezdomna, która rzuciła kamieniem w 6-letnie dziecko została zatrzymana!

Policja poszukiwała we wtorek kobiety, która zaatakowała kamieniem 6-letnie dziecko. Do zdarzenia doszło wczoraj ok. godziny 21:00 na ul. Matejki w Jaworznie. Stan dziecka jest już stabilny, jednak poszukiwana jest podejrzewana o usiłowanie zabójstwa dziewczynki.

Jak czytamy w komunikacie, do ataku na 6-letnią Oliwię doszło w poniedziałkowy wieczór. Kobieta podeszła do grupy bawiących się dzieci i rzuciła kamieniem w jedno z nich. Dziewczynka z poważnymi obrażeniami głowy i stanem zagrażającym życiu została przewieziona do szpitala w Ligocie. Przeszła wielogodzinną operację, ale jej stan jest już stabilny.

Początkowo nie wiedziałam, skąd leje się krew. Myślałam, że córeczka nią wymiotuje. Połykała ją, płakała, krzyczała - powiedziała mama dziewczynki w rozmowie z Super Expressem.

Mama dziewczynki dodała, że do zdarzenia nie doszło przypadkiem, ponieważ poszukiwana już od dawna uprzykrzała mieszkańcom Jaworzna życie i jest im doskonale znana:

Już wcześniej ta kobieta uprzykrzała nam życie. Próbowała oblać dzieci wrzątkiem, chciała je bić kijem! Prędzej czy później musiało do tego dojść - mówiła w rozmowie z Super Expressem.

Pani Katarzyna, mama Oliwii opublikowała w sieci dramatyczne zdjęcia córeczki zaraz po zdarzeniu:

Stało się coś, czego było można się spodziewać. Bezdomna Pani z Pozwala, która śpi po klatkach, wczoraj rzuciła w moje dziecko kamieniem. Oliwka miała pękniętą czaszkę i krwiaka - przetransportowali nas karetka do Ligoty... Do 4 rano była operowana...

Poszukiwana była bezdomna, 46-letnia Klaudia Sz. Policja z Jaworzna opublikowała jej wizerunek. Jak informowano, bezdomna może być wszędzie, bowiem często podróżuje po Polsce.

I rzeczywiście tak było. Poszukiwaną zauważył przypadkowy kierowca na przystanku w Chrzanowie (woj. małopolskie). Tam też została zatrzymana.