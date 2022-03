Jarosław Skiba nie żyje. Mezo w smutnym wpisie: "Dopiero co ćwiczyliśmy"

Katarzyna Chrzanowska walczy z ciężką chorobą. Uwielbiana przez widzów aktorka, która zdobyła ogromną popularność dzięki roli w serialu "Adam i Ewa" od ponad roku zmaga się z nowotworem. O tym, że gwiazda zachorowała media poinformowały zaledwie kilka miesięcy temu temu. Wiosną Katarzyna Chrzanowska, która mieszka w Hiszpanii, zdradziła, że przeszła chemioterapię. Niestety, wybuch pandemii koronawirusa utrudniał dalsze leczenie. Ja muszę wyjątkowo uważać, bo jestem obciążona chorobą nowotworową, którą leczę od roku. Miałam chemioterapię, a teraz mam immunoterapię, ale w szpitalu onkologicznym, w którym się leczę, na koronawirusa zmarły już trzy osoby - Katarzyna Chrzanowska wyznała w rozmowie z magazynem "Życie na gorąco". Zdiagnozowany nowotwór to już kolejny dramat w życiu Katarzyny Chrzanowskiej. Niestety, los nie oszczędzał aktorki... Śmierć męża, strata przyjaciela, choroba - życie nie oszczędza Katarzyny Chrzanowskiej Z pewnością wszyscy widzowie doskonale pamiętają wielki hit Polsatu "Adam i Ewa", który miał swoją premierę w 2000 roku. Polacy pokochali historię urzędniczki Ewy, która zakochała się w przystojnym modelu Adamie. Główne role zagrali Katarzyna Chrzanowska i Waldemar Goszcz. Niestety, po sukcesie serialu Katarzyna Chrzanowska musiała zmierzyć się z ogromną tragedią - jej ukochany mąż, Piotr Niemkiewicz, z którym ma dwie córki, zginął podczas rodzinnych wakacji na Krecie. Piotr nurkował, to jest bardzo niebezpieczny sport. Były takie znaki wcześniej, że trzeba uważać. Powiem tylko tyle: to był wypadek. (...) On kochał to miejsce. Tam się czuł najszczęśliwszy. I tam został. Z widokiem na swoją górę, na swoją plażę i morze - mówiła po jakimś czasie w...