Kilka tygodni temu pisaliśmy, że Jarosław Kuźniar oświadczył się swojej partnerce. Nie oznaczało to jednak, że dziennikarz szybko stanie na ślubnym kobiercu. Świeżo upieczony narzeczony stwierdził bowiem, że jego mieszkanie jest zbyt małe by zakładać w nim rodzinę.

Jak podaje „Super Express”, Kuźniar wziął sprawy w swoje ręce i kupił okazałą willę pod Warszawą. Dziennikarz musiał wziąć kredyt w wysokości 500 tys. złotych, aby spełnić marzenie o ślicznym domu z ogródkiem. Teraz razem ze swoją narzeczoną Magdą, mogą spokojnie myśleć o założeniu rodziny. W domu o powierzchni ok. 130 metrów kwadratowych na pewno zmieści się nie jedno dziecięce łóżeczko.

