Jarosław Jakimowicz znany m.in. z kultowych „Młodych wilków” został prowadzącym „Pytania na śniadanie extra” w TVP2 - informują Wirtualnemedia.pl. Aktor zadebiutował w poniedziek, 18 listopada. Widzowie mogą ogladać tak jego, jak i innych prowadzących ten cykl w ramach „Pytania na śniadanie”, około godz. 11.

Jarosław Jakimowicz od jakiegoś czasu stara się wrócić do show-biznesu. Niedawno ukazała się jego autobiografia pt. ”Życie jak film”, od kilku miesięcy jest też regularnym gościem TVP Info. Jak przypomina portal, dużym echem odbiła się jedna z jego ostatnich wizyt, kiedy to aktor - na wizji - podziękował byłemu ministrowi obrony Antoniemu Macierewiczowi.

Dziękuję za te 50 lat walki o niepodległość, dziękuję za kraj, w którym żyję. W imieniu moich dzieci, Polaków, wszystkich tych którzy rozumieją to i inaczej rozumieją. Dziękuję bardzo. Naprawdę jestem dumny i zaszczycony - mówił Jakimowicz.

Potem przyznał, że po programie wylało się na niego sporo hejtu. Ale nie żałuje.

– Wiecie dlaczego popełniłem błąd? Bo gdybym miał zrobić to jeszcze raz to przygotowałbym laurkę dla Macierewicza. Napisałbym piosenkę dla niego i pocałowałbym go w rękę – mówił w Polsat News.