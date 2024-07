Jarosław Jakimowicz, znany z tlenionych włosów i burzliwego związku z Jolą Rutowicz, postanowił skomentować popularność Natalii Siwiec. Z racji tego, że modelka jest obecnie jedną z najgorętszych gwiazd w show-biznesie, Jakimowicz odniósł się do jej popularności. Jego zdaniem Miss Euro obniża rangą świat w którym pracuje i żyje Jarosław. Zupełnie tak jakby on należał do grona tych podnoszących poziom ;)

- Kolega z Barcelony właśnie pyta: A kto to?! Zacząłem mu tłumaczyć, że był mecz na Euro i że miała koszulkę od Kupisza… Ale to obniża cały show-biznes, nasz polski show-biznes i że to wszystko jest takie... Po prostu....

Przyganiał kocioł garnkowi? Bo chyba innego wytłumaczenia znaleźć nie potrafimy.

Natalia w kampanii reklamowej dla sklepu internetowego: