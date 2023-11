Kilka tygodni temu Jarosław Bieniuk został oskarżony przez 29-letnią modelkę o brutalny gwałt. Były sportowiec trafił do izby zatrzymań, gdzie spędził noc i usłyszał zarzut udostępnienia środków odurzających. Jednocześnie wciąż toczy się postępowanie w sprawie gwałtu, ale Jarosław Bieniuk wydał już oświadczenie, w którym podkreślił, że jest niewinny. Tymczasem kobieta, która go oskarżyła, Sylwia Sz., nie zamierza wycofać zarzutów, wręcz przeciwnie. Właśnie opowiedziała swoją wersję wydarzeń, a jakby tego było mało, głos zabrała kolejna kobieta, którą Jarosław Bieniuk miał skrzywdzić. Teraz sportowiec podjął ważną decyzję.

Jarosław Bieniuk zareagował na kolejne oskarżenia

Sylwia Sz. udzieliła wstrząsającego wywiadu, w którym ze szczegółami opisała, co zaszło w hotelowym pokoju. Jakby tego było mało, "Fakt" dotarł do kolejnej kobiety, która ujawniła, jak wyglądało jej spotkanie z Jarosławem Bieniukiem w jednym z klubów. Sportowiec miał próbować zmusić ją do seksu oralnego, ale kobieta wyrwała się mu i uciekła.

Jarosław Bieniuk nie komentuje już sprawy i nie odniósł się do wypowiedzi kolejnej kobiety. Głos w sprawie zabrała za to jego pełnomocniczka.

Pan Jarosław absolutnie neguje, aby przytoczona sytuacja miała mieć miejsce i jest zszokowany tymi zarzutami. Dodatkowo wskazuje, że w klubie Ego bywał wielokrotnie, więc potencjalny wybór miejsca, co do którego padają nowe oskarżenia może nie być przypadkowy. Jednocześnie proszę zwrócić uwagę, iż często w sprawach, w których jedna ze stron jest osobą medialną, z czasem pojawiają się kolejne rzekome pokrzywdzone na fali popularności tematu - Fakt24.pl cytuje wiadomość od mecenas Olgi Jędraszko.

Tymczasem Jarosław Bieniuk zareagował w zupełnie inny sposób - zmienił ustawienia na swoim koncie na Instagramie z publicznych na prywatne. Wcześniej wszyscy widzieli jego zdjęcia i wpisy, natomiast teraz nikt obcy nie może ich zobaczyć. Uważacie, że to dobry ruch?

Jarosław Bieniuk został oskarżony przez kolejną kobietę

Jarosław Bieniuk zablokował swoje konto na Instagramie dla obcych

