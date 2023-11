Czy Jarosław Bieniuk próbuje odzyskać serce Martyny Gliwińskiej? Jak informuje jeden z tygodników sportowiec stara się zdobyć zaufanie 29-latki! Przypomnijmy, para rozstała się w połowie poprzedniego roku. Martyna Gliwińska była pierwszą partnerką Jarosława po śmierci matki jego dzieci Anny Przybylskiej.

Reklama

Pomimo ostatnich wydarzeń kobieta nie odwróciła się od 40-latka. Martyna mocno wspiera Jarosława i wierzy w jego niewinność. Czy tragedia zbliży parę do siebie? Zobaczcie, co więcej wiemy!

Jarosław Bieniuk walczy o Martynę

Ostatni czas nie był łatwy dla Jarosława Bieniuka. Sportowiec w kwietniu tego roku został oskarżony przez modelkę Sylwię Sz. o brutalny gwałt. Do zdarzenia miało dojść w jednym z trójmiejskich hoteli. Były piłkarz nie przyznał się do czynu, jedynie do "udzielenia innej osobie środka psychoaktywnego". Sportowiec zapewnia, że jest niewinny. W jego wersję wydarzeń wierzy była partnerka Martyna Gliwińska. 29-latka już w kwietniu broniła 40-latka. Zaznaczając, że z pewnością jest to jedynie próba wyłudzenia pieniędzy.

Jestem przy Jarku i będę zawsze, bo tak postępują prawdziwi przyjaciele. Przez trzy lata trwania naszego związku bardzo zżyłam się z jego dziećmi, a one ze mną. Nie mogę ich teraz tak zostawić - wyznała Martyna Gliwińska w rozmowie z "Super Expressem".

Zobacz także: Martyna Gliwińska szczerze o bliskiej relacji z Jarosławem Bieniukiem: "Dziś rozumiemy się bez słów"

Jarosław Bieniuk wrócił już po bezpłatnym urlopie do pracy na boisko Lechii Gdańsk. Koledzy mieli go przywitać bardzo serdecznie. Podobno sportowiec powoli staje już na nogi, a pomaga mu w tym oczywiście Martyna.

Są prezenty i kwiaty. On stara się, by znów mu zaufała. Tym bardziej, że nie chce zostać sam, kiedy ruszy proces sądowy - mówi "Na żywo" znajoma Bieniuka.

W ostatniej rozmowie z "SE" Martyna Gliwińska wyznała, że z Bieniukiem rozumieją się bez słów. Ostatnie wydarzenia bardzo go zmieniły. Z pewnością wpłynęły też na Oliwkę, Jasia i Szymona - dzieci Bieniuka. Nie wiadomo, kiedy sprawa zakończy się, ale to ważne, że cała czwórka może w ciężkich chwilach liczyć na bliskich.

Czy Jarosław i Martyna wrócą do siebie?

Eastnews

Czy związek Martyny i Jarka przetrwa?

ONS